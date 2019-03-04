走在斑馬線上很安全？ 專家指出三大奪命設計

2019-03-04 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕近日發生不少行人走斑馬線遭到車輛撞擊致死事件，顯現出斑馬線設計其實存在不少缺陷，中原大學景觀系教授趙家麟表示，斑馬線設計是為保護行人穿越馬路的安全，斑馬線在台灣卻往往成為害人的交通設施，同時指出斑馬線的「三大奪命設計」。

根據《聯合報》報導，趙家麟表示，台灣斑馬線設計有三大不當，分別是位置不當、缺乏防撞功能、照明不當，讓斑馬線成為行人的潛在殺手。趙家麟指出，絕大多數斑馬線延伸自道路邊界，緊鄰直行車道，當綠燈亮起後行人往前走，若車輛右轉，駕駛視線同時往前又往橫向移動，因此可能看不見在車頭穿梭的行人號誌設計。趙家麟提到，英國的作法是將斑馬線設置離街角一段距離，讓駕駛轉彎進入車道後才和斑馬線交會，如此有足夠時間和距離辨識行人，從而降低車輛與行人碰撞的機率。

另外，斑馬線中具防撞功能的「庇護島」，只有路幅較寬的馬路才有，一般道路並無配置。至於斑馬線照明不當部分，許多斑馬線附近僅路燈提供照明，遇到清晨或傍晚天色昏暗，駕駛人視線不清楚，車禍的發生機率也因此上升。趙家麟呼籲，政府大力推動前瞻計畫時，應盡速改造斑馬線設施，「絕大多數的斑馬線設計不當，恐怕才是威脅行人安全的關鍵因素」。

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