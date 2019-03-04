北台灣今整天偏涼！週三晚起全台溫度驟降 北部下探12度

2019-03-04 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東約18至20度；北部及宜花一整天較涼，高溫約20至22度，中南部及台東高溫仍達26至29度，中南部日夜溫差較大，請民眾留意溫度變化；天氣方面，水氣明顯減少，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天上半天西半部地區及金門、馬祖仍易有低雲或局部霧影響能見度，中央氣象局也在今日4點20分針對金門縣及連江縣發 布濃霧特報，呼籲民眾行車用路時注意路況，交通往返留意航班資訊。

今日空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，上午起受輕微境外污染物移入影響，並隨時間由北往南傳輸，西半部地區及宜蘭局部時段將達橘色提醒等級；高屏空品區為下風處、擴散條件稍差，另馬祖、金門受境外污染影響，皆為「橘色提醒」等級。

週二（5日）清晨東北季風影響，各地低溫約16至20度較涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫回升至24、25度，中南部日夜溫差較大；白天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，不過晚上隨著鋒面接近，中部以北地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

週三至下週日（6日至10日）鋒面通過後又有華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有機會發生局部大雨。週三下半天大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，週四、週五則為冷氣團影響最明顯的時候，預估北台灣低溫僅12、13度，中部13、14度，南部、東部16度左右，北台灣一整天偏冷，其他地區早晚偏冷，白天氣溫也有下降。週六、下週日雖然大陸冷氣團減弱，但各地雲量偏多仍有降雨，氣溫僅稍回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 19 18 ~ 26 27 ~ 27 19 ~ 22

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/