塞好塞滿！ 228連假 大溪、復興景點好天氣超爆棚

2019-03-03 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕228連續假期，桃園市風景區林立的大溪、復興，原有知名的大溪老街、慈湖、角板山公園、小烏來風景區旅遊人潮湧入，適逢復興區三民區的「蝙蝠洞」改善完工重新開放，以及北橫櫻花季登場首週假日的加持，除了3日碰到下雨天，北橫公路（台7線）、大溪台4線崎頂往武嶺橋連3天均嚴重塞車，車輛走走停停，大溪警分局派員沿線全力疏導，大量車潮一直到晚上7點多才消化、紓解。

桃市府風景區管理處、大溪警分局估算4天連假，進入大溪車次約2萬6000輛、遊客約7萬2000人次，前往復興拉拉山的車次約7000輛、遊客約2萬4000人次，人車總數較去年同期假日成長約1成，前往蝙蝠洞約5000人次。

復興區的櫻花樹種多樣，包含山櫻、昭和櫻、千島櫻、吉野櫻、霧社櫻等10幾種櫻花，每年1月至3月底各部落聯絡道路、區道都可以看見不同櫻花依序綻放，從北橫旁比亞外、高義部落及桃116線神木路中巴陵的谷點咖啡、櫻木花道、二馬農場，上巴陵光明、龍泉居農場，以及上巴陵中心路的嶺鎮、豐墅、恩愛農場等賞櫻景點林立，再走進部落裡更可以一睹清新粉嫩的桃花，山色美景盡收眼底。

今年北橫櫻花季從2月25日持續至3月24日舉辦，由於往上巴陵農場的中心路路幅狹窄，停車空間有限，風管處呼籲遊客儘量避開假日、於平日前往賞櫻外，如果要假日前往儘量提早出門，或能就地住宿一晚，才能玩的盡興，不會因為塞車壞了遊興。

復興區公所訂10日在三光里爺亨溫泉舉辦舉辦「櫻為遇見你─賞花健走活動」，健走路線從爺亨溫泉、爺亨道路、下巴陵、桃116線、拉拉山遊客中心、巴陵古道、巴陵舊橋、巴陵大橋再折返原路線，總距離約8公里，沿途均設有補給站及宣導攤位，限量提供參加者每人100元消費抵用劵，可於活動現場換購在地農特產品或原民風味小吃，同時觀賞歌舞表演、摸彩驚喜及手工藝品展售等。

也是超夯景點的蝙蝠洞步道，由入口起點起全長約610公尺，全線舖有石磚，步行20分鐘即可抵達蝙蝠洞；山間濃蔭蔽日，沿徑涼爽舒適，風景清秀幽靜，途中設有瞭望台及座椅。

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