虛驚一場！遭棄置貢寮沙灘豬屍 未染豬瘟

2019-03-03 18:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處昨天接獲海巡署岸巡隊通報，指貢寮區東興宮前方的福隆沙灘有1隻仔豬屍體，動保處立即解剖送驗，結果為非洲豬瘟病毒陰性，虛驚一場。動保處強調，棄置行為將依動物傳染病防治條例，處以5萬至100萬元罰鍰；而業者若發現豬隻異常死亡，則應立即通報。

非洲豬瘟新北市災害應變中心昨也訪查沙灘上游、雙溪河上游2戶養豬業者，確認豬隻健康狀況良好，沒有感染疾病之虞。

應變中心也呼籲養豬戶勿隨意棄置豬屍，應聯絡化製業者處理，豬隻有任何異狀，也應立即通報動保處及特約獸醫師處理。

應變中心表示，隨意棄置豬屍，會嚴重造成周邊養豬戶及住戶恐慌，也可能因小失大而毀了整個養豬產業，應循合法管道處理，若隨意棄置豬屍，將依動物傳染病防治條例第43條第1款處以5萬以上、100萬元以下罰鍰。

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