台灣國際蘭展首日人潮逾2萬 白河警交管順暢

2019-03-03 17:58

〔記者王涵平／台南報導〕台灣國際蘭展首日人潮超過2萬，228連假最後一天持續湧入，白河警在連假期間機動交管也相當順暢，主題館、競賽花等區吸引民眾爭相拍照，留下美麗回憶。

南市農業局表示，蘭展展期至3月11日，最後一天下午4時閉展。今年新增多項線上項購票管道以及高鐵套票的優惠，台南市民享有平日100元票價優惠，65歲以上台南市民免費入園。

今年主題蘭境館以相機為入口意象，穿過鏡頭長廊帶領民眾走進歷史隧道，探索台灣蘭花仙境，四草綠色隧道一串串垂掛的蘭花，吸引不少民眾拍照打卡。今日也有日本女星大久保麻梨子到場為廠商代言，民眾爭睹明星風采。

農業局指出，園區內備有接駁車，民眾可多利用後壁及新營火車站的大眾運輸路線，以及往返新營火車站及蘭展間定點定時的復康巴士接駁服務。 詳細資訊可至官網查詢http://www.tiostw.com/。

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