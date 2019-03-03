台北燈節9天倒賠8萬 攤商怒嗆被市府當提款機...

2019-03-03 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節2月16日至24日在西門町舉行，有攤商抱怨，原本想藉機賺一筆，特別從台中北上擺攤，不料因租金太高，9天下來反而倒賠8萬多元，攤商質疑，他的朋友在高雄、屏東的燈會活動都有大賺，唯獨在台北的他虧錢，痛斥市長柯文哲把攤商當提款機。

根據《蘋果》報導，有一名楊姓攤商表示，附近的攤位也同樣怨聲載道，稱北市府不曉得民間疾苦，且攤位規劃設計也不佳，並提到高雄燈會擺攤，一場燈會租金才2萬元，每天卻能賺錢，台北燈節的「台北亮晶晶」卻變成黑漆漆。

北市觀光傳播局回應，今年燈節美食攤位每天租金5千元，此個案應是攤商向他人轉租才導致租金暴增，雖燈會已結束，但仍將請承包商了解並進行調查，若查證屬實將會進行後續處理。

和合佰納負責人武曉蓉表示，每攤成本僅5.4萬元，但坦承燈節期間有不少攤商口頭反映「租金那麼貴」，追問後才知是轉租，比公定租金貴，但都未明確提出承租單據檢舉，會徹查這五家招募攤商，找到違規轉租人會要求退款給投訴人，並視違規情節研議預扣招募攤商的履約保證金。

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