1棵樹打敗1條「龍」！八卦山天空步道人氣不如花…

2019-03-03 10:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕春暖花開，目前正值黃金風鈴木盛開期，不過，在此之前，今年彰化市最火紅的1棵樹，也是賞花最熱門打卡景點的彰化市南郭國小的洋紅風鈴木，花況最盛開期吸引成千上萬的民眾前來，網路熱搜度爆紅到國外，人潮多到警方要站崗取締車輛違停，人氣旺到爆，狠狠把相隔不到2公里的八卦山天空步道甩得遠遠遠，不少民眾說，賞花心情大好，天空步道單調無聊！

全長約1005.6公尺長的八卦山天空步道，蜿蜒樹林山勢而建，白色噴漆的鋼架穿過樹冠層蜿蜒成形，宛如1條白色巨龍，2016年7月開幕啟用，被冠上「巨龍」、「空中之橋」的美譽，初期締造八卦山大佛風景區遊客回流的高峰，假日單日曾吸引逾4萬人次遊客。

只是好景不常，這條「巨龍」威風不到半年，新鮮期一過，瞬間從山頂急速下降谷底，人氣嚴重退燒，假日、平日遊客稀稀落落，顯得冷清。

當地居民說，現在的天空步道，如果沒有附近居民當成運動的場地，清晨、黃昏來此健行，步道可能早成「蚊子橋」，假日根本看不到遊客，今年春節假期遊客很少，少到看不到攤販擺攤做生意。

今年爆紅的南郭國小校門口洋紅風鈴木，與天空步道相隔最遠1.8公里、最近1.2公里，兩地10多分鐘路程，相隔不遠，人氣卻天地之別。

不少彰化市民說，洋紅風鈴木花期盛開10多天，花況最美時，白天到晚上人潮絡繹不絕，即使花況尾聲、花已凋謝，10多天賞花人次超過數萬人次，人來人往的盛況，與八卦山天空步道冷清，形成強烈對比，1棵樹擊敗了1條「龍」雖然慘忍卻是事實。

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