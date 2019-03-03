限定美景！南投銀杏森林「白」到如夢如幻

2019-03-03 09:57

〔記者謝介裕／南投報導〕時序來到3月初春，平均海拔高度約1500百公尺的南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」，日夜溫差變化更加劇烈，尤其，過了午後，山區經常起霧，氣流帶動雲霧翻滾，搭配樹身形同枯木的銀杏林，罕見地呈現一片「白帥帥」的奇景，置身其中彷彿身處雲端上，又煞似穿梭在雲霧之中，讓人有如夢如幻的讚嘆﹗

銀杏是1種很特殊的景觀樹，早在2億多年前的石炭紀及二疊紀間即已存在，在植物界有「活化石」的美譽，除了果實、葉子具有藥效以外，扇形葉子隨四季變化，更是一絕，春夏呈現翠綠、深秋轉為金黃，入冬後，葉片會逐漸掉落減少養分流失，呈現枯木般的蕭瑟景緻。

隨著初春到來，冬的氣息也逐漸遠離，許多民眾也都把握228連假最後1天的假期，前來遊賞白雲、白霧及銀杏白木林交織的「白色世界」，儘管車流量相當多，但在警方站崗指揮下，交通還不致於動彈不得。

鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興說，常言道：「春天後母面」，銀杏森林面積廣達100公頃，從清晨、黃昏迄夜晚氣候變化無常，且溫差動輒攝氏10度以上，以致才不時可見雲霧嬝繞形成的限定版美景，令人驚艷又嘆為觀止﹗

大崙山迎面而來都是銀杏與茶樹交織的景觀，係1992年間農友配合縣府「混農林業」示範區計畫栽種的，惟管理權責從縣府移交國有財產署後，一度被認為有違水土保持與不符造林作物，經縣府出面溝通協調後，茶樹與銀杏也才同時獲保存，更凸顯這片山林美景珍貴的一面，值得大家好好愛惜。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/