她打開洗衣機驚見這生物 網友嚇壞：衣服我不會要了

2019-03-02 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書表示，晚上打開洗衣機要去晾衣服，竟然看到衣服堆上出現一隻青蛙，讓她傻眼詢問，「有人有跟我一樣的經驗嗎」。照片曝光引起網友熱議，就有網友表示，「這堆衣服我應該不會要了 我怕牠啊」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」PO出一張圖片表示，她下午用洗衣機洗衣服，想說晚上再拿去晾乾，沒想到打開洗衣機卻發現，一隻綠色青蛙安穩的站在衣服堆上，讓她驚訝的說「他（牠）是怎麼跑進去的，有人有跟我一樣的經驗嗎？」

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言「好噁 裡面的衣服我都不要了！！我超怕青蛙」、「在裡面一直不停的旋轉」、「洗霸王澡的意思嗎」、「第一次看到青蛙在洗衣機」、「我有經驗...摸到瞬間腳底麻到頭頂....」、「太可怕了 好險沒遇過 不然我應該會把衣服再洗個五次...」。

還有網友透露，「我家的洗衣機之前開著，老鼠跌下去，我直接衣服丟下去脫水，曬的時候捏到老鼠尾巴整個嚇歪」。

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