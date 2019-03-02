視障者專屬「浮雕繪本」 在海灣繪本館展出

2019-03-02 20:55

〔記者歐素美／台中報導〕位在台中清水的海灣繪本館今天推出全新年度繪本主題展，以「被愛被看見」為主題，希望讓大眾看見繪本世界的多元創作！其中，全浮雕立體繪本《我早就知道》，以花博石虎家族注入台灣互利共生題材，除了有視障者閱讀的點字，全書更以浮雕立體呈現，視障者也能透過浮雕感受繪本圖案所要表達的內容，這也是台灣第一本視障者專屬繪本。

《我早就知道》全浮雕立體繪本，源自於2018年惠明盲生至海灣繪本館參觀時，惠明盲校老師有感於視障生只能以點字閱讀，缺乏對繪本圖案的想像，海灣繪本館館長、也是金鼎獎動畫大師玉米辰得知後，立即允諾要設計一本讓視障孩子也能看到的繪本，終於催生出《我早就知道》一書；海灣故事文化創意協會執行長蔡采縈說，改天將邀視障生來讀《我早就知道》。

這次展出的另一個重點，則是人權繪本《愛唱歌的小熊》、《說好不要哭》、《希望小提琴》複製畫裝置展。以台灣白色恐怖受難者的真實故事為背景，用繪本形式傳達白色年代中為理想奉獻的自由鬥士們故事。

《愛唱歌的小熊》主角、80多歲的蔡焜霖今天也現身與大家分享他的經歷；《說好不要哭》繪者謝璧卉，則是導讀自己繪製的繪本，讓現場小朋友以童話方式，認識這段沉痛的歷史事件。這次繪本展，也展出多本適合兒童閱讀的國際人權繪本，希望透過簡單易懂的繪本形式，加深孩童對人權議題的了解。

現場還有花博石虎家族AR互動展，多媒體影音與裝置互動展，透過不同的展現方式，讓民眾以多面向的型態，接觸台灣繪本作家的創作世界。

海灣繪本館位於清水眷村文化園區，2017年底開館後，致力推動台灣本土繪本作家作品。「被愛被看見」複製畫裝置展展出到6月30日、全浮雕立體繪本《我早就知道》則展至12月29日。

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