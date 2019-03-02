印度藥廠又被抓出新致癌物 台灣下架2款高血壓藥共3188萬顆

2019-03-02 19:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國食品藥物管理局（FDA）今天召回印度藥廠「Hetero Labs Ltd.」生產的第二型血管收縮素受體阻斷劑，因為這藥廠製造的藥品發現新的致癌物（NMBA）；我國食藥署今天晚間發布新聞稿，先預防性下架兩款藥品，共3188萬顆藥。

印度藥廠該藥廠製造的原料藥被新發現有另一個不純物「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA）。這也是繼檢出NDMA、NDEA不純物後，出現第三種製程中可能產生的不純物。

經食藥署清查，我國可能使用到印度藥廠生產的藥品，食藥署已聯絡廠商盡速洽印度原廠了解輸入產品，是否為受影響批號，並要求廠商立刻啟動預防性下架作業，同步抽樣檢驗，若驗出不符合規定，將立刻開啟回收作業。

兩款藥品分別為「吉富貿易公司」輸入製劑「緩壓膜衣錠50毫克」，輸入量約218萬顆。第二款為瑩碩生技醫藥公司，製劑名稱為「壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克」，共製造66批，每批45萬顆。

食藥署表示，沙坦類（Sartan）類藥品有部分原料藥檢出有動物致癌性成分NDMA、NDEA、NMBA，該等成分雖具動物致癌性，對人類資料則尚未證明。

食藥署人員強調，目前只是「預防性下架」，還沒確認藥品內有不純物；食藥署也強調，鑑於這類高血壓藥製程極可能再產生其他不純物，也評估是否停用此類藥品，避免民眾擔心。

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