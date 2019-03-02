朝聖了沒？大坑濁水巷櫻花林重新開放 明天最後一天

2019-03-02 17:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名賞櫻勝地大坑濁水巷櫻花林封園3年，今年正式重新開放，雖然花況不如往年盛景，花開3、4成，仍「櫻」姿綽約、可愛嬌豔，別有一番風情，加上天氣晴朗，天天吸引近千名遊客賞櫻踏青，處處留下美麗合影，明天是今年最後一天開放日，提醒遊客把握機會。

大坑濁水巷櫻花林占地6公頃，種植5、6000株山櫻花、八重櫻，每年2月中旬開花季，滿山滿谷花開怒放，相當美麗壯觀，連續開放4年，年年吸引20、30萬人朝聖，睽違3年，今年重新開放，遊客期待已久，雖現在櫻樹減少、櫻花綻放也變少，但賞櫻人潮仍持續湧入，不少情侶在櫻樹下佇足留戀。

「真得很漂亮！」許姓逢甲大四學生今天特別穿上學士服與家人上山與櫻花合照，許媽媽說，家人在連假團圓特別上山賞櫻，很開心。還有遊客特別帶著毛小孩來賞花，山上許多人更是攜家帶眷，闔家上山賞櫻，他們說，以前盛開就年年來，等了3年再來，雖然花變少，仍然別有風情，很懷念，山上青山綠地也很美。

櫻花林封園3年復育，羅姓園區工作管理人員說，現在園裡有1、2000株櫻樹，以八重櫻和山櫻花為主，今年暖冬加上雨水少，花開不一致也不如預期，仍陸續綻放，園區的櫻樹少很多，除了氣候、地理環境和病蟲害所致，園主也希望自然而為，因此採取自然農法，採有機肥、樹葉堆置為肥，一年只除一次病蟲害，雖然只剩一天開放，也盼遊客，不要攀扯樹枝、亂丟垃圾、亂停車。

王姓園主則說，櫻樹死亡約7成，這3年用心復育，除了拉大間距補植，復植500株八重櫻，中興大學、園藝專家也加入指導復育行列，目前仍在觀察成效，如果成效不好，可能與八重櫻是高山植物，又嫁接山櫻，以及氣候、地理環境所致，雖然遊客多也有延長開放時間的訴求，但花期長又抓不定，為了交通維護和不打擾鄰居，還是維持原定開放至明3月3日截止，也希望櫻樹長更好、明年花開更美，再邀請大家共賞！

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