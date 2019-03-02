新北福隆沙灘驚見死豬 動保處派員採驗

2019-03-02 15:43

〔記者林嘉東／新北報導］「非洲豬瘟」疫情方興未艾。新北市貢寮區雙溪河口今天上午赫見一頭死亡多時的小白豬；經檢疫人員初步研判，小白豬屍體完整，應是從雙溪上游被沖下河口，防疫人員研判小白豬屍體完整，並沒被魚啃咬的跡象，研判應是從雙溪上游被沖刷下來，已將小白豬屍體帶回做進一步檢驗。

新北市貢寮區福隆雙溪出海口東興宮前沙灘，今天上午11時赫見一隻死亡的小白豬。

第二巡防區第二岸巡隊澳底安檢所獲報，除調派士兵穿起防疫裝備、攜帶蒐證器材，趕抵現場拉起封鎖線外，同一時間通報新北市動物保護及防疫所協處前來檢疫。

岸巡官兵在防疫所人員上未抵達前，在海灘周邊進行岸際進行消毒。

新北市動物保護防疫處人員到場實施勘驗、鑑定後，由防疫處人員將小白豬屍體帶回做進一步檢驗。

防疫人員研判小白豬屍體完整，並沒被魚啃咬的跡象，研判應是從雙溪上游被沖刷下來。

第二岸巡隊表示，由於「非洲豬瘟」疫情，我國已提升至國安層級，現在大陸地區「非洲豬瘟」疫情嚴重，因此呼籲民眾如在海邊發現有死亡豬隻之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為防範「非洲豬瘟」盡一份心力。

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