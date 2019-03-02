馬公景福祠發財金乞求 即起開放一連7天

2019-03-02 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年土地公聖誕，都會舉行發財金乞求活動的馬公景福祠，今年神明指示延長至7天，自即日起至3月8日上午9時至晚間9時，資本額也由17年前10萬元，至今已累積至70萬元，雖然每年還款率僅6、7成，但「加心願」歸還的方式都有盈餘，讓發財金的活動能持續。

位在中央街古蹟保存區內的馬公市景福祠，平日香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有250年以上歷史，每年在農曆2月初2土地公生日，都有盛大的慶典和開金庫送發財金活動，並舉辦「過消災爐」、「點平安燭」等，同時因應建醮大典，3月8日將發放壽麵慶賀，廟堂還懸掛有唯一保存至今百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史。

馬公景福祠發財金求法，「擲出1聖杯2百元」、「2聖杯借3百元」、「3聖杯6百元」，每人限定擲筊一次，大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，但隔年需加心願歸還，增添多少隨喜，不少人都是以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保祐，還有人大手筆一次歸還2萬多元，因此雖然每年歸還僅6、7成，但都能創造出盈餘。

另外為慶祝土地公生日，廟方除了舉辦建醮活動，農曆2月2日土地公壽誕，景福祠還會無限量供應湯圓及壽麵，讓善信「呷平安」，不少信徒都呼朋引伴前往，一面分享平安，另一方面求取發財金，今年廟方準備70萬元供信徒乞求，自即日起至3月8日上午9時至晚間9時。

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