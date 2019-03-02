台中國際機場過夜機坪啟用 朝向國際化邁進！

2019-03-02 12:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中國際機場近年客運量快速成長，現有11個營運機坪已飽和，交通部民用航空局斥資2.8億元，自105年起闢建新過夜機坪，增加7個停機位，今天舉行啟用典禮，交通部長林佳龍、民航局長林國顯、立委洪慈庸、台中市副市長楊瓊瓔、市議會副議長顏莉敏及多位議員皆出席。林佳龍表示，台中機場未來機位調度營運更有彈性，更國際化。

台中國際機場近年積極發展東京、琉球、曼谷、金邊、胡志明市等國際航線，客運量快速成長，去年已突破263萬人次，創歷史高峰，國際航線旅客成長幅度達16.1%；現有11個停機位逐趨飽和，民航局因此斥資2.8億元興建新的過夜機坪，可增加7個停機位，除提供過夜航機停放，也增加營運機坪的調度彈性，上午7點至9點的尖峰時段，台中機場離航班數可從現有11班增加至15班次，提高機場作業效率。

林佳龍表示，新增過夜機坪讓台中機場更加國際化，未來調度營運更有彈性及競爭力，台中機場除已完成滑行道及過夜機坪，未來並將投入9.9億元預算，辦理航廈整建，將總容量從290萬人次增加至369萬人次。

此外，行政院並於去年8月核定「台中機場2035年體規劃」，將投入250億元，完成年服務容量1000萬人次的目標。林佳龍說，真正的國際化一定要有民航機專用跑滑道，交通將於今年啟動評估，台中機場從軍民兩用到軍民分離的跑道，相信只要定位清楚、提早做好相關建設，台中國際機場要發展成為每年1000萬人的國際機場，應可於2035年如期實現。

台中市副市長楊瓊瓔則為台商建言，希望復航台中到上海航線；台中航空站主任張瑞澍表示，台中到上海航線因復興航空倒閉而停飛，目前由華信航空取得航權，但中國上海機場因進行管制，致華信遲未能取得時間帶才無法復航，華信航空持續在努力中。

立委洪慈庸則表示，台中機場聯外交通還有些斷點，並不是那麼便利，希望市府能持續改善，方便遊客到台中機搭機。

台中機場過夜機坪啟用，華信航空764金門到台中航班，今天首次停降在過夜機坪，林佳龍等特別致贈紀念品給下機旅客。

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