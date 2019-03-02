最大獎4人份3天2夜遊程！花東農會推消費集點抽獎

2019-03-02 08:48

［記者張存薇／台東報導］東海岸走走逛逛，玩DIY、品嘗在地農特產品，台東縣農會結合花東共5家農會聯合行銷，消費滿額就有機會抽到幸福台東農遊之旅，最大獎是4人份3天2夜遊程！

台東縣農會統籌關山鎮農會、池上鄉農會、成功鎮農會、富里鄉農會，即日起推出「2019花東米其鄰五顆星、集點抽大獎」活動，於「花東米其鄰」活動合作據點消費，可換取集點明信片，每消費滿新台幣50元可以集1點，累計集滿10點即可獲得1次抽獎機會，集點活動至6月2日。

縣農會說明，這次包括5農會轄下卑南鄉東遊季採集館、關山米國學校、池上稻浪館、成功忠孝農特產品展售中心、富里羅山米廠及配合農戶，共有38個據點提供明信片集點兌換服務，包括農村手作DIY、購買農特產品伴手禮等均可累計集點。

縣農會表示，希望吸引遊客回流，多到花東遊玩，獎項近300組，最大獎是台東農遊4人份3天2夜遊程，價值7999元以上、共有5組機會，其次為台東農遊2人份3天2夜遊程、共有10組，1日遊或優質農產品組合1組、價值990元以上，則為限量150組，此外，參與業者提供價值500元以上獎品至少也有100組機會，洽詢電話：（089）318825。

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