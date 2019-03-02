今好天氣各地高溫近30度 明起北台灣又要變天！

2019-03-02 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）各地多為多雲到晴的好天氣，高溫普遍可達29度，南部甚至可能超過30度。但明天（3日）鋒面通過，中部以北及東北部地區將出現短暫陣雨。

氣象局表示，今天東北季風持續減弱，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有東半部偶有零星短暫降雨，午後各地山區也有局部短暫陣雨發生的機率。溫度方面，白天各地高溫普遍都在26至29度，南部甚至有機會來到30、31度，各地早晚低溫大約只有17至20度，日夜溫差大。

氣象局預估，週日有鋒面通過，各地雲量增多，降雨機率增高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢會較大，南部及花東地區也會有局部短暫陣雨。溫度方面，下雨加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫只有22、23度，其他地區高溫仍有約27至31度。

空氣品質方面，2日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區午前風速較弱，以橘色提醒等級為主，午後南風風速增強，擴散條件佳，空氣品質好轉，為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 28 21 ~ 30 21 ~ 29 21 ~ 30

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