來台後屢遭欺侮！越南正妹流淚告白：想跟大家交朋友

2019-03-01 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自越南的女孩婷婷，3年前移民到台灣南投，並在最近搬到台北生活。她透露，自己在工作時，「不知道是因為運氣差，還是因為是越南人，工作時常常被人欺負」。最後她也表示，台灣有很多好人，希望能和大家交朋友，分享越南的文化。

婷婷參與了YouTube頻道「Stopkiddinstudio」上月發布的兩支影片，影片中，婷婷表示，自己來台後常常受到別人欺負，她透露，有一次打工的時候，受到一對台灣夫婦的稱讚，不過隔壁的薑母鴨老闆娘聽到後，竟對她說「妳以為人家在稱讚妳嗎？妳以為妳是誰！越南人在台灣又怎麼樣，妳以為妳是外國人嗎？」讓她覺得非常難過，甚至在敘述這件事的時候流下眼淚。

婷婷表示，曾經遇到人把飯倒在她身上、或對她說「滾回去越南」等，不過最近這兩年遇到的好人越來越多，讓她越來越開心，甚至曾經傷害過她的人來信道歉；她表示，歧視的人的確存在，但不代表台灣沒有好人，像是她所工作早餐店的老闆娘就非常善良，會請生活困難或忘記帶錢的人吃早餐。

最後，她表示，其實自己在台北沒有什麼朋友，希望有機會可以和大家做朋友，「這樣的話，我可以把越南的文化分享給你們」。

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