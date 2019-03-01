228連假第2天 林佳龍視察桃機作業

2019-03-01 17:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕今天是228連假的第二天，交通部長林佳龍下午前往桃機視察連假疏運措施，林佳龍表示，後天（3月3日）是今年228連續假期預估最高旅客量尖峰，當天旅運量將達13.2萬人次，感謝大家通力合作，提供國人及各國旅客順暢、舒適、安全的高品質運輸服務。

林佳龍前往第二航廈出境大廳，了解旅客使用自助報到及自助行李託運櫃檯等智慧化設施設備的使用狀況，並關切管制區內出境安檢及證照查驗現況，林佳龍說，此次連假天數及運量雖然比春節期間少，但機場各單位在疏運期間仍應加強橫向聯繫，確保高品質的運輸服務。

由於日前華航機師罷工，讓第一線地勤人員感受不少壓力，林佳龍特別感謝始終笑臉迎人的華航及各航空公司的地勤人員，堅守崗位協助旅客辦理簽轉事宜，降低對旅客行程及航班的衝擊。

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