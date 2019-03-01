228連假KTV不見屁孩多是家庭客？ 幹部道出兩原因

2019-03-01 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於最近砸車、摩鐵毒趴開槍等治安事件頻傳，台中市第二分局228連假於轄區內KTV擴大臨檢時竟無所獲，且一反以往偶會查獲屁孩持有K他命或咖啡包等「自動報繳」績效，多為正常年輕人或家庭客，一名KTV幹部透露，這些屁孩除了消費力降低減少上門次數，重要的是警方最近強力執法，可能因此紛紛走避導致。

台中市最近治安狀況不平靜，接連發生南屯區知名夜店安管與客人大亂門砸車，還有太平摩鐵毒趴開槍等案件引起民眾治安疑慮，為防制228連續假期期間深夜遊蕩飲酒 ，發生打群架或酒駕事件，第二分局針對轄內大型KTV等青少年易聚集處所 ，自昨晚到今天凌晨實施擴大臨檢，展現警方防制暴力決心。

警方共動用30多名警力執行本次專案勤務，逐一對進出民眾及在包廂內的客人盤查身分，過程中發現前來消費的族群除了正常年輕人外，還有許多是攜家帶眷的家庭客，有的甚至是第一次被警方臨檢，直說這樣的經驗很新鮮，與以往臨檢時偶會查獲持有K他命或咖啡包等用來助興，卻形同「自動報繳」的屁孩，客人身分相對單純許多。

該分局副分局長林志勇表示，除了擴大臨檢外，警方同時周邊重要路段同步實施封鎖式路檢，希藉由威力掃蕩臨檢方式，震懾不法分子，淨化治安；一名KTV幹部則私下透露，以往週休二日或是遇到連假，店內的確會有多屁孩出現聚集，喝酒拉K後往往行為失控打架鬧事，讓業者也很頭痛。

但這陣子可能因毒品漲價，沒有固定經濟來源的屁孩缺錢購買連帶影響到上KTV的消費次數，重要的是他們也很會看風向，發現警方最近執法強度提升，因此紛紛走避以免「自投羅網」。

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