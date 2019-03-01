不是接駁有問題！網友：是台灣燈會太美

2019-03-01 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天（28日）連假首日，台灣燈會湧入破紀錄人潮，雖然有人因為排隊等接駁太久，大酸「絕對不會推薦別人去台灣燈會」，但今天（1日）下午2點後重要接駁點的潮州火車站，依舊出現人潮，等車民眾說「167萬人又怎樣！今天還是要去看燈會！」；也有網友在臉書社團「爆料公社」說，「真的不是接駁有問題，太美吸引這麼多人才是問題！」。

昨天在台灣燈會大鵬灣主燈區，湧入167萬入園人潮，讓燈會已破800萬人次，假期還有3天，不排除會達到破千萬人的驚人紀錄；今天還傳出昨天接駁出最後一位客人時，已是今天凌晨近2點，不過，顯然還是有人沒有被嚇到。

以潮州火車站來說，昨天接駁入園車次達476車次、1萬9768人，今天上午人潮普通，中午左右有民眾等了約10幾分鐘就上接駁車，但到了下午2點左右，人流像昨天一樣突然湧入，又開始大排長龍，有民眾反映等了約1小時，「但是不去可惜！」。

還有一位爸爸帶著一家大小坐接駁車，他說，本來被167萬人嚇到，猶豫要不要來，但想到屏東辦燈會好不容易就這麼一次，「一定要捧場」，甚至有女縣民說「人再多，我還是天天來！」。

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