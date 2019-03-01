台東元宵遶境評比頒獎 市長張國洲：希望維持2天

2019-03-01 15:51

［記者張存薇／台東報導］台東元宵神明遶境活動評比結果出爐，今天頒獎表揚，台東天后宮董事長林有德強調，只要民眾反映佳，天后宮願意再承辦，而市長張國洲也表示，希望繞境維持傳統，舉辦2天。

今年元宵遶境活動第1天由台東天后宮主辦、第2天為豐安宮舉辦，民眾反映天后宮舉辦的較有秩序、也能在午夜前結束，而由市長張國洲擔任榮譽主委的豐安宮主辦的大豐地區遶境，可以設臨時壇、鞭炮聲不斷，十分熱鬧，各有優點。

張國洲說，未來希望維持傳統、維持2天的遶境，公部門站在指導的立場、會全力提供協助，也鼓勵各宮廟以創意花車、特色陣頭參與活動，並減少鞭炮燃放。

縣長饒慶鈴也到場頒獎給獲獎遶境隊伍，今年元宵遶境第1名為台東縣九天玄女慈善功德會、獎金3萬元。第2名為忠聖堂、忠合宮，第3名為台東都城隍廟、天官堂、劉部堂。

優等獎包括福安宮、關山觀音壇、台東星君信仰人文藝術協會、台東聖文殿濟玄藝陣團、神農宮、荷葉殿、宣靈堂、三奶宮、齊天大聖會、邢福一家藝陣團、台東媽祖壇、皇天府、池王會、忠雲宮、紫龍廟、救世殿等17隊。入選獎為應靈堂、邯鄲堂及哪吒藝陣團。

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