花蓮228連假首2日 在地人狂避這些「人潮搖滾區」

2019-03-01 13:27

［記者王峻祺／花蓮報導］228連假首日，蘇花公路南下車流量驚人，尖峰時刻每小時達千輛，花蓮市區約從午後湧入人車潮，各大景點也佈滿遊客，市區金三角路段更因名產店林立，擠入滿滿排隊民眾，今年風靡全台的貨櫃屋星巴克及新天堂樂園單日已湧入2萬多人次，加上七星潭、太魯閣及入夜後的東大門夜市全是觀光客，讓在地人狂避這些「人潮搖滾區」，避免陷入無辜車陣。

今年受暖冬遊補助後續效應影響，228連假國旅熱當頭，花蓮飯店、民宿住房率高達9成多，讓許多業者笑開懷，連假首日花蓮北區雖飄起細雨，卻不減遊客熱情，市區街道、新天堂樂園、貨櫃星巴克、蘑菇造型咖啡屋及大農大富平地森林園區等景點都超受遊客歡迎。

連假第2日，天氣今放晴，花蓮民眾為避免連假出門塞入遊客車陣中，也相互提醒避開午後熱門時段的「人潮搖滾區」，開往太魯閣的中橫公路台8線、往七星潭的193縣道，市區中正、中山及林森路、東大門夜市周邊，往貨櫃星巴克的台11線南濱路段及往壽豐蘑菇咖啡屋的台9線樹湖、溪口路段，均是榜上名單。

限定今、明2日登場的「花蓮河好日市集」，則被花蓮人推薦為可避開遊客人潮踏青的好去處，超過80位攤主、講師及表演者，將在午後於美崙溪畔分享，如何自去年震後，在裂縫中尋求生存之道，找出適合安撫自己和家人的方式，透過導覽、閱讀、野餐及交談，感受好好生活的河畔時間。

新天堂樂園昨統計約湧入2萬2千多人次，預估今、明達高峰，可突破3萬人；遠雄海洋公園入園人數則超過園方預期，首日逾4千人，今、明因天氣放晴，單日入園人數上看8千人，預估4天連假可望超過2萬人。

花蓮林區管理處針對連假也推出遊玩懶人包，轄下的池南森林遊樂區主題活動、林田山林業文化區市集、瑞穗生態教育館特展等，動態、靜態兼具，類型各不相同，其中又以光復鄉的大農大富平地森林園區最吸睛，龍貓森林及楓樹林道超熱門。

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