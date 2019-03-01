烏日溪尾櫻花林6公頃上萬株免費參觀 籲保持乾淨

2019-03-01 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連續假期賞櫻花怕塞車，可到烏日的溪尾櫻花林園，園內種有上萬株的櫻花，有8、9種品種，此時櫻花正嬌艷盛開，紅紅白白，非常好看，已吸引很多民眾前往拍照，花期可到3月底4月初。

溪尾櫻花林原本是一處櫻花的苗圃，園區主人張洲府30多年到烏日溪尾里的慶光路，進行櫻花林的苗圃的種植，當時只有2分地，如今已14公頃，種植的櫻花樹不計其數，櫻花品種達60多種。

為了讓櫻花有更多人觀看，張洲府則在15年前在苗圃旁設了一處溪尾櫻花林休憩園區，廣達6公頃，園內種有上萬株的櫻花，櫻花有8、9品種會同時開，由於張洲府是彰化人，而該處雖是在烏日，但距離彰化芬園很接近。

園區有6公頃大，張洲府很用心在經營溪尾櫻花林，為了讓櫻花園區的櫻花色彩更為豐富，種了八重櫻。河津櫻、洲府支垂櫻、大寒櫻、富士櫻、吉野櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻及萬里香。

其中福爾摩沙櫻、萬里香是台灣本土種，是張洲府在南投霧社發現的，由於櫻花種類相當多，吸引了櫻花大國日本人，甚至新聞媒體NHK等來採訪。

園區還設了八重櫻、河津櫻、洲府枝垂櫻3個櫻花林隧道，由於主人很用心在照顧櫻花，因此每一類的櫻花都開的非常漂亮，園區花了相當多經費在維護，但主人家卻很貼心，完全免費讓民眾參觀。

由於此時櫻花正綻放，非假日時，就吸引很多民眾來參觀，民眾最愛跟顏色鮮艷的八重櫻及在三條櫻花林隧道拍照，而且隧道還是挑高木棧，讓民眾散步其中，如同仙境。

由於主人張洲府是抱持著愛櫻花的理念在經營，因此美的東西要跟大家分享，因此園區免費開放讓民眾參觀，但還是有很多參觀的人會不愛惜且亂丟垃圾，由於維護要花很多的錢，園區很希望參觀的民眾保持乾淨，讓園區不用太多時間精力去整理垃圾。

若是嫌目前知名的賞櫻景點太多人，不妨到溪尾櫻花林來賞櫻花，張洲府表示，只要google「溪尾櫻花林」或「芬園花卉生產休憩園區」就可找到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/