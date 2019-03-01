異鄉台灣人四處碰壁！出錢出力辦影展 讓世界認識台灣

2019-03-01 09:15

〔記者林曉雲／台北報導〕憑著一股為台灣盡一份心力的熱血，2018年由3位在柏林唸書的學生，召集各行各業的志工組成「映像x台灣 Impression x Taiwan」，有學生、交換生、工程師、人妻、設計師、甚至是打工度假暫居柏林的遊客，甚至是遠在其他歐美國家的志工，今年第二屆《柏林台灣影展》將在5月開啟柏林與台灣的對話，因為尚有資金缺口，近日在網路發起小額募款，盼各界能共襄盛舉。

在2018夏天舉辦「島嶼故事在柏林 （The Taiwan Film Series）」影展，播映4部紀錄片、3部劇情片，受到廣大的迴響。雖然籌辦期間一度因為沒有任何知名度，他們又是一群學生和無任何人脈的異鄉人，尋找贊助四處碰壁，但以一個衝就衝了的傻勁、堅持不放棄，即使在經費不足、周圍人都不看好的情況下，勉強湊足第一筆場地租金，後續靠著非常微薄的經費完成不可能任務。

主辦單位表示，2019 Taiwan Film Festival Berlin，精選6部電影，紅盒子、KANO、只要我長大、阿莉芙、黑熊森林、大佛普拉斯。在鏡頭外，每一場電影都是一場對話的啟始；導演溫柔的鏡頭內，一段又一段跨越不同族群、不同階層、不同物種的對話，道出屬於台灣的故事，為了讓議題持續發酵，每一場電影結束後，都有30分鐘與導演線上Skype的問答時間。

今年影展特別邀請紀錄片「紅盒子」的導演楊力州先生現身柏林，親自與現場觀眾互動，同一週陳錫煌師傅也將到柏林演出布袋戲。主辦單位把更多心力放在打入歐美客群，播映現場將準備台灣小點心，如珍珠奶茶、碗粿、鳳梨酥等讓觀眾可以品嚐並相互交流、討論映後感想。

主辦單位坦言，在異國舉辦影展不如想像中輕鬆，跌跌撞撞的也曾經萌生要放棄的念頭，但他們總是互相打氣加油，期待在生命中，留下身為台灣人的驕傲。「雖然我們要做的事情很小，卻有很大的夢想，想要改變人們的觀感；而每當有多一個人認識台灣，願意多了解台灣文化，那一切都是值得的！」去年影展結束後，有位德國人在映後走出，露出一個大大的笑容，並說：「謝謝你們！這真是一部好電影。」他們相信，每一件小事都是有意義的，都是改變的開始，而電影不僅是短短的2小時，議題和情緒還是會持續發酵。活動已受到台灣文化部及慕尼黑阿里山旅行社贊助總預算56%，募款目標是25萬2千元，目前已募到5萬6190元。活動網址

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