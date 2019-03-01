發財金借到卡官司 原來「搞錯土地公專業」…

2019-03-01 00:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕楊姓婦人去年向南投竹山太極峽谷土地公借了1000元發財金，不料卻惹上官司，楊婦不滿，今年還金只打算還999元，刻意欠土地公1元，表達「欠一圓滿」，對此，廟方人員說，土地公廟地處偏遠，以致土地公對於法律官司事件較不擅長，不過，在求姻緣、財運、平安則是相當靈驗，信徒遇上官司麻煩，恐是土地公擅長的「專業」不同所致，建議信眾「事緩則圓」，只要心存善念，事情就會迎刃而解。

民俗專家廖大乙則說，神不是萬能的，也有專業性，信徒除了祈願，也要付出努力，他認為，這座廟在深山裡，土地公位每年只有土地公聖誕才會被迎到村落慶祝，對於都市的人心複雜、繁華世界的事情較難處理，不過，土地公庇佑眾生，只要信徒努力不放棄，神明一定會盡力完成信徒心願。

曾任當地大鞍里長、廟方主委、現為廟方志工的蔡承威說，土地公位在太極峽谷下方，有土地婆相伴，早期在太極峽谷景點興盛時，是年輕男女踏青約會熱門景點，不少情侶爬山時，因一路和心儀對象鼓勵、扶持，於是會到廟裡求姻緣，土地公、土地婆也因此促成不少佳偶，從前附近居民就常吃到新人還願的湯圓！

此外，當地是民眾山上工作的必經之路，但偏遠山區沿路陡峭，只要經過土地公廟，都會向土地公祈求平安，甚至連求財也都很靈，香火非常鼎盛，每年土地公誕辰，民眾都會將神尊從峽谷請到村落辦桌慶祝，足見神蹟靈驗與信眾虔誠。

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借1千元發財金只想還999元 欠1元表示「欠一個圓滿」

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