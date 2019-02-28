借1千元發財金只想還999元 欠1元表示「欠一個圓滿」

2019-02-28 05:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一名楊姓婦人去年向南投縣竹山鎮太極峽谷土地公暨百姓公廟借發財金1000元，楊婦今年卻只打算還999元，即欠土地公1元，原因是去年借了發財金沒發財且還卡了官司，感覺去年「欠一圓」，將俟官司滿解決後，明年再到該廟加倍答謝。

這名楊姓婦人是民俗專家廖大乙的朋友，前年因竹山建醮而與竹山太極峽谷土地公暨百姓公廟結緣，去年農曆2月1日土地公生日前1天，她與廖大乙等到該廟為土地公祝壽，當時有多人向土地公借發財金，楊婦也借了1000元，希望土地公保佑新的一年平安且財運好。

住台南的楊姓婦人去年10月委託從事園藝業的廖大乙為她先生留下的一塊私有地圈圍地、整地，廖大乙施工時即被黑衣人毆打成傷，住院多日，而該案已進入司法程序。楊婦近日接獲土地公廟管委會的請柬，通知她今年農曆2月1日前來向土地公祝壽。

楊姓婦人和去年也借了發財金的友人，將親自帶伴手禮去祝壽，另也將還發財金，惟其他借發財金的朋友都想添加一倍的金額，但她卻打算只還999元，也就是想欠土地公「1元」。

民俗專家廖大乙表示，楊姓友人欠土地公1元（1圓）是取「欠一個圓（滿）」之意，希望土地公今年繼續保佑，讓今年的官司可以圓滿解決，明年一定會送金牌加倍答謝。

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