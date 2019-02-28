台灣燈會》人潮上看百萬 人龍見首不見尾

2019-02-28 18:25

［記者陳彥廷／屏東報導］228連假首天，台灣燈會於屏東大鵬灣的主燈區爆出人潮，屏東縣政府與監理單位協調，將原本免費的小港線改由優惠價80元的接駁車改至縣內接駁，不過人潮實在太多，「人」龍見首不見尾，屏縣府預估人潮上看百萬。

原本就預估最大的轉運站潮州站，今天早上就已出現人流，下午2點後更是出現爆量人潮，人龍越排越長，拿著「接駁車末端」牌告的工作人員，更是隨著人龍的延長不斷往後移動。

「排了1個小時但是值得！」，來自屏東萬巒鄉的遊客說，她們已經是第4次來看台灣燈會，因為是30年首度有燈會的大事到屏東，非常難得，看過之後直說讚，她一定要多多來捧場，就算排隊好幾次也值得。

有暖心民眾面對記者詢問時表示「燈會辦得這麼好，一定要給潘縣長鼓勵，不會讓排隊這種事模糊焦點」，而且活動非常暖心。但也有外地的遊客，已經排了逾1個小時，認為屏縣府派出的接駁車及導引人力不夠，才會排這麼久，但仍對百萬人潮這個數字感到咋舌。

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