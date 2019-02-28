4.2米高LOVE麥牆、黃金麥浪超好拍 大雅小麥文化節開fun

2019-02-28 16:43

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度大雅小麥產業文化節今天在大雅區寶興宮前廣場登場，今年以「情訂麥鄉．儂情久久」為主題，現場布置高4.2公尺的「LOVE」麥牆及仿竹編鵲橋，適逢連假，天氣又晴朗，人潮湧入，遊客在麥田與鵲橋拍照，逛農產小吃攤位，場面熱鬧。

小麥產業文化節活動現場遊客如織，小吃攤位生意不錯，台中市副市長楊瓊瓔、市議員周永鴻、蕭隆澤、立委洪慈庸服務處代表、市議員賴朝國服務處代表、農業局長蔡精強、大雅區長馬宗佑等人都共襄盛舉。

蔡精強說，大雅區農會常年輔導農民改良優質麥穗栽種技術，增進農民收益，這次活動塑造了優美的黃金麥浪、麥穗藝術創作，更增添金色浪漫氣息，要讓民眾沈醉在麥浪及麥香中。

今年的活動委託曾經榮獲台中市政府文創首獎的張樸勻，以巨型鐡架和麥穗為元素，製作高4.2公尺、寬1公尺、長6公尺的「LOVE」麥牆，也布置仿竹編鵲橋，吸引多民眾爭相拍照。現場也安排「情訂麥LOVE」親子手作、麥鄉在地特色美食展示、「情訂麥LOVE」攤位尋寶、大雅區家政推廣教育成果展、台中市各區農會農特產品展售、麥田街頭藝人表演、麥田迷宮等活動。

大雅區農會總幹事林國永說，大雅農會與金門縣農業試驗所小麥契作數量約18萬公斤、87公頃，寶興宮前麥浪約10天後才會收割，歡迎大家把握連假期間前來徜徉麥浪。

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