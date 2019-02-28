爆太和工房萬元產品廣告不實 醫怒轟：跟詐團沒兩樣！

2019-02-28 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕知名保溫瓶品牌「太和工房」廣告惹議！日前該品牌推出「富氫水生成器」，使用誇大的廣告台詞，主打輕按2次，就能製造出「真氫水」。而這樣的說法，讓專業醫療團隊完全無法接受，怒轟「你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？」

據悉，該款「富氫水生成器」在各通路售價為8800到1萬2000元，標榜其產品與一般市售產品不同，擁有高規格電解技術，能製造出「真氫水」；文宣中更提到「『H2O』是水，排除『O』就是純氫水，所以就是最好的抗氧化水」。

對此，專業醫療團隊《MedPartner 美的好朋友》昨（27）日在臉書痛斥「太和工房不要再詐騙民眾了！你們跟詐騙集團有啥不同？」該粉專表示，「請問一下太和工房，你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？如果你們公司有任何一個人上過國中，應該會知道把水（H2O）裡面的氧（O）移除掉，剩下的就是氫氣（H2），而且這要在電解下才會發生，另外電解產生的氫氣，對於水的溶解度也不高，就算喝下這些氫氣也不代表可以對身體有好的抗氧化力。」

粉專更打臉指出，「這個廣告還暗示民眾「只要喝氫水」，就可以替代吃蔬果的抗氧化效果，這根本就是亂講一通啊！」更痛批太和工坊，「你們這家公司被說是詐騙集團，根本就是剛好而已。一直用這種錯誤、誤導的內容，在門市更是用各種偽科學的方法欺騙民眾賣錢，你們這樣真說是台灣之恥也不為過！！」粉專最後還嗆聲表示，「太和工房你們有本事就來告！我們保證在法院公開你們完整的話術、不實廣告還有各種誤導民眾的伎倆」！

根據《ETtoday健康雲》報導，記者曾致電該業者，對方僅稱該篇報導屬不實指控，「這麼做一定有它的功效」，若有專業問題可私訊粉專，有專人回覆；而該公司遭指出廣告不實後，也已經廣告文宣修改，表示文宣是「廣告用語，並非化學式」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/