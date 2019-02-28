連假木棉大轟炸！阿北插秧 彰化「魔綠紅」美呆了

2019-02-28 15:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二二八連假春意濃！彰化縣多處賞花秘境繁花盛開，尤其竹塘田頭堤岸的木棉花道，連假期間是今年最美的時刻，木棉花道旁是綠油油的稻田，紅花配綠油油的秧苗，被遊客稱為「二二八連假CP值最高賞花景點。

竹塘鄉田頭堤防旁木棉道，今天一早就吸引大批遊客前來，這條近年興起的木棉花秘境雖然不到一百公尺，但因為週邊都是綠油油的稻田，與火紅的木棉花呈現強烈的對比，尤其從堤防上俯瞰，紅花與綠田相襯，美不勝收。

木棉花道主人陳彰桓說25年前為了乘涼種下木棉，沒想到成為竹塘的特色景點，現在巡田水兼賞景，很高興吸引人潮觀光，當地詹姓農民說，今年最美的時刻就是「現在」，連假結束後可能開始凋零，盛景就會褪色。

距離竹塘木棉花道約20分鐘車程的埤頭舊濁水溪木棉花道，是彰化縣內另一知名木棉秘境，它以連延長達4公里取勝，木棉花在二二八年假大爆花，有如紅色地毯，又像一條絕美的紅色隧道。

此外，此刻也正是落羽松樹葉黃化飄零時，金黃色的松葉，與藍色的天空呈現強烈的顏色反差，有如歐洲的仙境古堡，彰化縣境內有多處落羽松秘境，包括田尾菁芳園（收費入場）、永靖成美文化園區（入場需預約）以及怡心園旁的落羽松步道。

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