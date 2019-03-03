天天吃好料》七股龍門客棧 拿手鮮蚵虱目魚料理

2019-03-03 09:07

〔記者楊金城／台南報導〕「龍門客棧」不在邊疆，在台南七股區中寮里，鄰近七股鹽山、台灣鹽博物館，龍門客棧以七股海鮮料理和懷舊料理吸引遊客入客棧停歇，在濱海地區打出名號。

龍門客棧老闆王文正，生肖屬龍，老家在七股龍山地區，因愛看武俠小說、喜歡電影「龍門客棧」，又有經營餐廳經歷，16年前決定回鄉開餐廳時，就為餐廳取名名號響亮的「龍門客棧」，餐廳外觀也打造武俠片客棧的風格，賣的是海鮮料理，儘管地處偏遠，老饕聞香而來。

虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣稱為「七股七寶」，在龍門客棧都吃得到，牡蠣就來自當地七股潟湖，七股蚵仔肥美，店內推出的蔭鼓鮮蚵、哇沙米鮮蚵、酥炸鮮蚵、鮮蚵絲瓜、蚵仔湯和蚵仔麵線都是人氣料理，「有青就好吃」，海味鮮甜。

台南特產虱目魚，在龍門端出古早味的燒烤虱目魚一夜干、虱目魚五柳枝、香煎虱目魚肚、香酥魚背鰭、西瓜綿魚肚湯，也有鹽焗虱目魚和鹽焗蝦。香酥魚背鰭曾在2012獲得台南10大美食。

俗稱「赤嘴仔」的環紋蛤，比一般熟知的文蛤大上一些，來自七股潟湖的野生赤嘴仔，上了餐桌變成赤嘴蒜頭湯和蒜蒸赤嘴，湯汁味美，是天然的「蜆精」。

連王文正懷念的阿嬤小吃蚵仔碗粿、紅蟳米糕也是受到遊客喜愛，蚵仔碗粿是王文正祖母的手藝，在碗粿製作過程加入鮮蚵，獨一無二的蚵仔碗粿因製作繁複，必須先預訂，宅配也要50個以上才限量供應。

「龍門客棧」賣的不只是七股海鮮懷舊料理美食，也兼賣風情和人情味，客棧後方可觀看七股紅樹林，到七股鹽山、台灣鹽博館追尋台灣鹽業歷史文化，客棧外還有王文正收藏展示的老賓士車，找他聊天了解七股之美。

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