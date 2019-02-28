連假雲林活動不斷電 北港逛花燈、古坑賞櫻去

2019-02-28 13:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕228連假4天，雲林活動不斷電。雲林縣長張麗善邀民眾到北港逛花燈、吃美食、聽微音樂會，也可以到雲林古坑石壁地區賞花，來一趟浪漫賞櫻之旅。而在2月28日及3月1日，紙風車劇團也在二崙國小及東明國中演出。

文化處長陳璧君表示，北港燈會分為觀光大橋燈區、水道頭燈區、巷弄燈區，每個燈區都各有特色，從2月18日啟燈以來，每日有近萬人賞燈，228連假在水道頭燈區有加場演出的微音樂會。從2月28日至3月3日四天連假，現場打卡按讚送小提燈活動將加碼到每日贈送500盞，送完為止。

目前石壁櫻花即將進入盛開期，從東壁山莊到九芎神木約3公里，數百棵全部盛開，成了粉紅大道，數千棵櫻花將整片翠綠的山坡染成櫻紅層層，花期預計持續到3月中旬，要欣賞美景感受幸福的民眾要把握機會，到石壁賞櫻外，也可到雲嶺之丘、五元二角或竹林步道享受森林浴，保證不虛此行。

另外，的紙風車劇團2月28日晚上7點在二崙國小及3月1日晚上7點在斗南東明國中演出「台灣幻想曲」，共為5個片段，包含唐吉軻德、雲林的故事、海底總動員、8歲一個人旅行及黑光幻想曲，其中雲林的故事演出詔安客家文化、西螺七嵌地名由來、布袋戲故鄉、西螺大橋等在地故事；8歲一個人旅行的片段則發想於吳念真導演童年經歷，有父子最真摯的互動。

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