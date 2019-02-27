屏東夜遊驚見有鬼排排站！ 真相原來是...

2019-02-27 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕嚇出一身冷汗！一名網友日前在臉書上分享一張相片，只看見大半夜的馬路上，竟有一群身披白衣人形的「鬼」，但其實真相是...

一名網友日前在臉書社團「爆笑公社」 上表示，屏東的晚上竟然看到一條大馬路上有一排「鬼」，而且姿勢超像手平舉著的殭屍，讓原PO嚇出一身冷汗。但定睛一看，才發現原來是烏龍一場，笑說這其實是攤販將棚架收起來後的樣子。

照片一分享出來馬上引起網友熱議，「超像！如果我看到一定閃尿」、「哈哈來一隻就嚇死了，居然來一排！」、「阿娘喂！還以為在進行什麼儀式！」、「死人上路生人迴避，快跑」、「最好收攤時收起來，不要掛在那裡，不然好恐佈」、「這個真的有需要收驚處理」但有眼尖網友表示這照片很久之前就曝光過，「這張圖看過好多次了」。

事實上，該網友分享的這張圖確實過去就已經曝光過，本報也在2017年報導 過相關新聞，當時一位來自屏東萬丹的鄭姓網友將這張圖片分享至臉書社團「萬丹鄉交流地」，當時就造成網友瘋狂轉發。

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