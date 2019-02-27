國軍搶人才！清大與國防部首創「將星計畫」 將獨招10名大學生

2019-02-27 19:39

［記者洪美秀／新竹報導］大學學測成績出爐，各大學都開始搶人才，清華大學今年與國防部合作，首創「清華將星計畫」，單招10名清華學院學士班國防菁英學士組學生，錄取的學生大學4年學雜費全免，每月還可領1萬2000元生活費，畢業後投身軍旅，以其電機、資工、管理等多元專業，將成為國軍迎戰未來高科技戰爭的指揮群。

清大校長賀陳弘表示，國軍名將孫立人就是清華的校友，他在1923年畢業，巧合的是，清華將星計畫首屆今年招進來的學生可望在2023年畢業，相隔一世紀後，清華將再出名將。

賀陳弘說，戰爭型態的改變很大，除比兵多將廣、船堅炮利，更要在網路等科技層面一較高下，清華「將星計畫」學生的培育方式是大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，培養文武雙全的將領。

清大教務處招生策略中心主任焦傳金表示，國防部過去在不少大學推動大學儲備軍官訓練團計畫（ROTC），吸納已進入各大學的學生；但清華的「將星計畫」是首次以大學入學單獨招生辦理。申請者參加今年學測的成績需達任4科總級分52級分，還要通過國防部智力測驗、體適能測驗及安全查核。

焦傳金說，第一屆「將星計畫」的錄取總名額為10名含1名女性保障名額，包括4名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種皆可接受飛行官訓練，駕機飛上天空。

國防部除全額補助4年學雜費，還提供每月1萬2000元的生活費及每學期5千元的書籍費。畢業後最少需服役5年，若成為飛官則另有服役規定，以少尉任官，起薪近5萬元。

焦傳金說，學生除每週六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日都在清華校園內學習，和一般生一樣享有豐富的校園生活。且清華大學課程彈性很高，有實驗教育、客製化學程、雙專長等多元彈性的學習設計，除理工領域，還有科技管理、教育及藝術等學習資源，可培養將領人才。

焦傳金說，期待將星計畫培育出的學生都以從軍為志業，國防部在軍旅生涯中也都提供深造碩博士的機會，即使未來志向改變，完成服役義務也才27歲，帶著清華與國防部的扎實訓練，想轉任工程師、科研、商管、教職等，出路寬廣；若受飛行官訓練，還可轉任民航機師成為機長。

清華學院學士班國防菁英學士組今天起到3月5日下午5點報名，可電洽：03-571-2861、571-31300~03或571-31398~9。

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