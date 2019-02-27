金車調查 7成5青少年無法說出台灣藝術家

2019-02-27 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕為了解青少年美感生活現況，金車文教基金會針對國中、高中及大學生調查其美感生活認知。調查結果顯示，台灣青少年對於美感教育仍有很大進步空間，高達7成5青少年無法列出台灣具美感或藝術家的姓名及專長。7成多青少年認為多參加藝文活動有助提升美感，但也有近7成青少年表示沒有時間參與美感生活，逾5成認為參與費用太高，4成認為美感活動舉辦地點太遠，近4成則是因沒人陪伴而不能參與。

金車調查，青少年最常接觸的美感活動，第一名是美食品嚐（56.2％），最好吃的料理第一名是家裡附近（64.6％），網紅推薦名店（26.9％）、米其林推薦指南（14.2％）均距離青少年日常生活較遙遠。其次最常接觸的美感活動是戲劇電影（41.6％）、大自然美景（26.6％）。

另隨著社群網絡蓬勃發展，對於美的展現方式已跳脫傳統，青少年多期許自己未來是有生活品味的人（74.6％），網路媒體成為青少年主要培養與展現美感的管道，有8成2青少年透過臉書或IG打卡展現美感生活，其他培養美感來源的管道，依序為電視電影（42.2％）、家庭環境（41.6％）、學校（33.0％）。

在青少年眼中的美感生活又要具備甚麼元素？調查指出，青少年首重個人風格（58.8％），穿著時尚與追求品牌都不是青少年認為美感生活應具備的重要項目，其次是生活放慢悠閒（50.1％）、培養內在氣質（41.5％），且年紀越長大，重視外在美比例越低，追求穿著時尚品牌的比例依序為國中 （21.2％）、高中（11.2％）、大學（10.0％）。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，除了提供藝術課程學習、場館展覽以及競賽舞台外，如何開啟青少年對於美感的覺察與認知，期待透過教育工作者共同努力，引燃青少年對文化的重視，培育具創造力與實踐力的青少年，讓人人都可以成為生活美學家。

輔仁大學老師張麗華表示，設計美感教育課程的重要精隨在於將美感融入生活中，教育不僅是創意與美感的實作，更要讓學生能鑑賞與發表，給學生舞台展現機會與建立自信。透過開設社群群組，課後問問題，讓學生回饋所學所思，才能產生內化，進而建立美感素養。

台師大學生何秭萱認為，美沒有標準答案，自己看著喜歡的東西就是美，平時她常藉由觀賞舞台劇來提升自我美學素養，演員間碰撞出的表演藝術與多元議題探討，都能刺激她對每項藝術形式的美感體驗。金車於1月間調查全台10縣市計30所學校，共回收2845份有效問卷，有效回收率為88.9％。

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