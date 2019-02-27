icash搭台中市公車 3月1日起上線

2019-02-27 14:34

〔記者張菁雅／台中報導〕目前搭乘台中市公車使用悠遊卡及一卡通，可享刷卡10公里免費，台中市政府交通局為持續鼓勵民眾使用電子票證，經協調相關單位，3月1日起愛金卡（icash2.0）正式於台中市公車上線，同享10公里免費，交通局也將研議未來再增加其他電子票證，讓民眾乘車更便利。

交通局長葉昭甫表示，台中市公車10公里免費原本可使用悠遊卡、一卡通、台灣通、遠通ETC卡等4種電子票證，其中，台灣通在2015年底停用，遠通ETC卡則轉型為eTag服務，因此近年來台中市公車僅可使用悠遊卡及一卡通2種電子票證搭乘。

葉昭甫說，因台中市公車路線數已達225條，公車路網服務範圍持續擴大，民眾乘車年總運量達到1.36億人次，且搭乘人數不斷增加。為持續落實公車便民服務，讓民眾可持多樣化電子票證搭乘公車，交通局積極協調台中市公車業者、台中公車聯營管理委員會及愛金卡股份有限公司，完成公車驗票機程式及相關設備更新，3月1日起，愛金卡即可正式於台中市公車上線。

葉昭甫表示，未來民眾搭乘台中市公車，只要持悠遊卡、一卡通及愛金卡皆享有10公里免費；搭乘台鐵出站後，2小時內持同卡轉乘台中市公車，更可享有該趟公車全程免費優惠。交通局也將持續與多方研議，增加其他電子票證使用，讓市民享受更多元的車資支付方式與更便利的公車服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/