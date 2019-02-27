日治米崙高爾夫球場俱樂部建物 盼列文化資產

2019-02-27 13:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕設立於1928年花蓮高爾夫球場仍完整存留日治時期「米崙高爾夫球場」俱樂部建築，外觀具有水泥圓拱，相當有十九世紀新藝術運動的流線感；文史工作者葉柏強發現，認具文化資產潛力，向花蓮縣文化局反映後，局長江躍辰親赴現場會勘，盼能保存、修復這處珍貴的文化資產。

建築物牆面為鋼筋混泥土結構，屋頂為木構桁架，屋頂鋪面原為銅瓦圓頂，中央原來有圓頂造型，但被颱風摧毀後目前用鐵皮蓋住；葉柏強說，外觀圓弧造型的窗戶與大門，尤其大門上的水泥圓拱今已難以施做，讓整棟建築物有十九世紀新藝術運動的流線感，與花蓮當時多數公共建築差異甚大。

葉柏強說，最初落成時，這棟建築有著優美的曲線以及雄偉的銅瓦圓頂，花蓮港的顯要人士來此打高爾夫，室內窗明几淨。戰爭時被日本軍方徵用為指揮部，球場內建起一座座的碉堡；戰後駱香林曾經遠遠的拍攝過這棟建築，當時圓頂尚存。

專門從事建築插畫設計的鄭培哲也考究當時的建材跟顏色，繪製出復原的想像圖，他指出，「米崙高爾夫球場俱樂部」是由花蓮港鐵道出張所長和田廣、技手堤又七設計，落成於1935年，所以成書於1933年的《東臺灣展望》書中尚不能見到該俱樂部建築的影像；大門跟窗台都是圓弧造型，遠看外觀像是張嘴的貓臉。

花蓮高爾夫球場土地屬國有財產，管理單位為花蓮縣政府教育處，目前空間由承租單位高仕高爾夫公司做為清潔維護員工使用及存放清潔整理工具。江躍辰日前基於文化資產主管機關立場，主動表達關切，率文化局相關同仁會同高仕高爾夫公司汪經理、文史工作者葉柏強與李明儒到場了解建築物使用及保存現況。

江躍辰說，未來若經提報指定或登錄為文化資產，經由公部門挹注行政資源，辦理調查研究闡述其歷史價值、建物特色，再依據調查研究成果辦理規劃設計、修復施工，使其風華再現，希望進一步活化再利用，不只傳揚建築之美，同時推展文化觀光。

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