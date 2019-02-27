澎湖營造友善旅遊環境 打造無障礙旅遊路線

2019-02-27 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島群眾多，往返交通主要仰賴船運，但對於身心障礙的朋友，上下船及公廁無障礙設施成了嚴苛考驗，近年來公民營部門已著手進行改善，澎湖國家風景區管理處還規劃出通用化旅遊路線，同時澎湖縣政府也改善碼頭無障礙設施。

根據澎管處規劃的通用化旅遊路線，由澎湖遊客中心、林投公園、隘門沙灘至北寮奎壁山地質公園，都有無障礙停車位及無障礙廁所等；至於離島部分，南、北海遊客中心都設有斜坡道，上下船則提供浮動斜板，方便輪椅族遊客使用；澎湖縣政府則在赤崁、岐頭碼頭設無障礙設施，今年望安也將發包，依照交通船路線規劃。

至於公廁部分，依據資料顯示全澎湖有373座公廁，其中81座有殘障廁所，位於景區澎管處管理的公廁有35座，現代新型公廁都要求與路平行，部分老舊公廁也已著手進行無障礙設施改善；但目前由澎湖縣照護協會代管的20部手搖車，因早已超過使用年限〈正常2年、現已使用5年〉，加上經費不足，現已有10部損壞，將爭取經費改善。

長年服務身障朋友的導遊王茶表示，3年前協助澎管處推動通用化旅遊路線規劃，認為身障朋友來澎湖旅遊，要搭乘飛機或船舶，都難得出門了，就是要放鬆體驗在地的文化、吃道地美食，不是一般趕行程的旅遊模式，所以行程必須是深度的慢活旅遊，例如親海潮間帶體驗、與岩壁土地結合、踏浪搭乘牛車等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/