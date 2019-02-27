好佳在！去年在這裡買到的大閘蟹沒有戴奧辛

2019-02-27 13:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕去年10月間爆發中國進口的大閘蟹又被驗出含有戴奧辛，吳姓業者見市場缺貨，有利可圖，透過漁船走私大量中國大閘蟹來台，在基隆市崁仔頂市場偷賣，被警方查獲時只剩1840隻，幸好吃進消費者肚子的大閘蟹，經檢驗後戴奧辛未超標，吳也僥倖逃過刑事追訴。

不過，吳走私大閘蟹來台行徑，仍違反海關緝私條例，檢方已他函送主管機關裁罰。

喬艾舶國際企業、侑豐企業去年10月間，自中國安徽、江西進口三批總重1萬4954公斤的大閘蟹，以空運方式抵台，經食藥署依規定逐批查驗，結果被驗出含超標的戴奧辛和戴奧辛類多氯聯苯。

根據我國規定，戴奧辛限量為3.5皮克／克濕重，這三批被驗出含戴奧辛的大閘蟹戴奧辛數值含量依序為25.1皮克／克濕重、23皮克／克濕重與8.4皮克／克濕重；另戴奧辛和戴奧辛類多氯聯苯含量總和限量規定為6.5皮克／克濕重，三批違規大閘蟹分別被驗出27、25、10.6皮克／克濕重。

吳見市場大閘蟹缺貨，透過雪莉，從中國雇船走私大量大閘蟹，從桃園附近港口偷渡上岸後，運到基隆市崁仔頂販售。

案經基隆警方追緝查獲，在吳的水產店查扣1840隻大閘蟹，依違反懲治走私條例與食品安全衛生管理法販賣有毒食品罪嫌送辦。

經送檢驗吳走私的大閘蟹戴奧辛數值含量為1.150皮克／克濕重，戴奧辛和戴奧辛類多氯聯苯含量總和則被驗出3.081皮克／克濕重，均在標準以下，因此未觸犯食品安全衛生管理法；另大閘蟹也非懲治走私條例規定管制的管制物品，因此給予吳不起訴處分。

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