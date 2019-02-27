生人迴避！竹北今晚8點「送肉粽」 行經鬧區路線曝光

2019-02-27 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕新竹地方性臉書社團「新竹爆料公社」這幾天傳出一則「送肉粽」的消息，有民眾提醒，竹北縣政二路一帶將於今天晚間8點後進行「送肉粽」的儀式，不要外出到文義路、光明一路小七、縣政二路法院宿舍附近，此消息已獲竹北文興里里長田慶順確認屬實。

新竹竹北地區最近出現「送肉粽」的LINE訊息，新竹縣慢速壘球協會理事長范光禮也在臉書透露，在新竹縣政府附近有一場「送肉粽」儀式，路線為文義街開始，延著文采街到光明一路後左轉，接著延著光明一路再右轉縣政二路，最後到豆子埔溪上的陸橋為止。

由於儀式地點選在鬧區，正是人車鼎沸之時，不少民眾在社團內討論此事，有人提問「感覺是送肉粽的概念，不是南部才有的習俗？」有人祭出教戰手則，「門口倒著放一支掃把！然後躲家裏不要看！迴避」另有人提醒，「遇到就送，沿路別講話、回來別走回頭路。去城隍廟求個平安符祭改下再回家」。

竹北文興里里長田慶順則表示，這是送煞儀式，蠻常見的，一般法師只會在起始點做一場法事。他補充說，之後就會坐上車，過程都會在車上直到終點，所以在路上看不太出來，民眾不需太過恐慌。

「送肉粽」習俗在彰化鹿港相當盛行，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史，儀式會將上吊用的繩索等物品送到溪邊或海邊火化，藉此驅邪除煞。據指出，竹北今晚將舉行的送煞與彰化一帶的儀式不同。

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