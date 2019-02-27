醫病》慢性腎病疲倦頭暈無力 中醫介入輔助治療

2019-02-27 12:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕70歲王先生2年前因急性腎炎住院，出院後規則服藥治療，腎功能仍持續惡化，罹患慢性腎病，嚴重頭暈、疲倦無力，已經第5期腎病，瀕臨洗腎，血壓也控制不佳，飆到180mmHg，去年11月透過中醫介入輔助治療1個半月，症狀大幅改善，腎功能轉好、血壓也下降了。

中山醫學大學助理教授、附醫中醫師許世源指出，一般人認為吃中藥會傷腎，其實中醫介入輔助治療腎病的效果好，台北榮總醫師楊振昌也分析健保資料庫，發現服用中醫師處方中藥的腎臟病患者，能減少4成死亡率，於2014年發表在世界權威醫學期刊《英國醫學期刊（BMJ）》。

許世源說，慢性腎病在中醫上認為是腎陽不足、腎脾氣虛，此病在中醫典籍《傷寒論》已有記載稱為「少陰病」，已有處方治療，中醫累積治療經驗2千多年，有傳統藥方為真武湯及五苓散，中醫現在以這兩副藥方並依病人症狀加減用藥，能獲不錯的效果，腎病患者是不應亂用偏方草藥，而非忌諱中醫治療。

這名王先生有血壓病史10年，突然水腫、噁心、心悸等症狀住院，確診急性腎炎，後來就常因腎功能低下問題住院，罹患慢性腎病，出現全身疲倦無力、頭暈、水腫、喘促、食欲差、腰痠步態不穩，加上高血壓雖持續用藥，血壓仍控制不住，常飆到170、180mmHg且也加重腎病。

許世源為王先生以真武湯及五苓散溫補腎陽、健脾益氣，並辯證加減中藥，尤其真武湯主要治療腎病的藥方「附子」，採特制附子，另外也針對他高血壓以補陽環五湯，改善心肺功能。

王先生以服用中藥水劑治療1個半月後，腎功能指數肌酸酐從8.2降到6.7，血壓也降到140mmHg，經絡脈相也趨於正常。

許世源也提醒，附子能溫腎陽、健脾，為治療腎病藥方，但該藥原型為元茛科的「生附子」有劇毒，必須經過炮制（泡中藥、蒸制）以減毒、發揮療效，因炮制過程不同，產生炮附子、黑順片等，另外一種為「白附子」為天南星科植物，則是治療顏面神經麻痺的藥物，是完全不同的藥物。

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