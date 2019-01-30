醫病》1週痛風3次靠中醫輔助治療改善 還意外瘦12公斤

2019-01-30 21:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕53歲的林姓高中老師高血壓30年、痛風20年，吃藥控制尿酸控制不佳，2年前痛風惡化，1週發作3次，得吃止痛藥，加速腎臟功能變差，半年內慢性腎病從第3期變第4期（第5期要洗腎）前年底開始接受中醫輔助治療，也開始忌口、多散步，腎病也不再惡化，痛風一個月頂多發作1次，還瘦了12公斤。

中國醫藥大學附設醫院中醫師廖元敬說，慢性腎臟病除藥物治療，飲食控制很重要，吃美食吃過飽、蛋白質攝取超量，是腎功能惡化的主因。

廖元敬說，像林姓患者的高血壓、慢性腎病為代謝疾病，中醫認為是「濕濁」、「肝風」、「肝氣。」她開立黃耆改善蛋白尿、保護腎臟，加上柴胡穩定血壓，川芎、地黃能養血，改善體質。

林老師也說，以前飲食不忌口，也會吃大餐，加上愛DIY做麵包，痛風發作得厲害，服西藥加上中藥輔助治療，後來也控制飲食，正常吃、並少吃糕餅，現在也散步、坐公車，身體好了許多。

廖敬元提醒，提醒過年大吃大喝，是腎臟病患者的陷阱，提醒慢性腎臟病友要以營養但清淡且必須低蛋白飲食，蛋白質熱量應是整天熱量的10%以下，所以要少吃高蛋白，尤其進補要忌口，羊肉爐、十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等溫燥食物皆不宜，火鍋高湯也要避免喝。

過年常見的應景水果，要注意像桔橘、香蕉、楊桃、柿餅等高鉀水果，及高磷的堅果、腰果、核桃在過年都要避免吃，記得適量喝水、不要憋尿。

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