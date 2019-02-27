獨家》一爆再爆！又有高血壓用藥含致癌物

2019-02-27 12:35

〔記者林惠琴／台北報導〕國內高血壓治療藥物又爆出使用到中國含致癌物原料藥，瑩碩生技醫藥公司自主檢驗發現，原料藥中鏢，包含可德壓悅膠囊80 /12.5毫克共6批號，以及德壓悅膜衣錠160毫克共3批號，現已展開回收作業，衛福部食藥署已證實有此事，但細節有待進一步釐清中。

中國大陸浙江華海製藥公司所生產高血壓治療藥品原料藥「Valsartan」，去年遭發現含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分，該成分具動物致癌性，瑩碩生技醫藥公司自主檢驗廠內留樣的原料藥「Valsartan」發現有NDMA超標情形，因此緊急通知各大醫療院所與經銷商回收作業。

根據瑩碩生技醫藥公司的資料，可德壓悅膠囊80 /12.5毫克要下架的6批號包含170329、170330、170551、180392、180393、180394；德壓悅膜衣錠160毫克要下架的3批號則是180212、180213、180460。

一名不具名的藥師苦嘆，這類藥品持續中鏢，第一線藥局協助回收，得要一一向民眾說明這批收、那批不收，儘管解釋其他批號沒問題，但仍被患者狂抱怨，試問同一家公司一批出問題，其他批沒事，你願意繼續吃嗎？呼籲食藥署必須做好原料藥安全性的把關作業，讓民眾安心。

中華民國藥師公會全聯會政策執行長沈采穎坦言，確實有第一線藥師反映，處理這類藥品的回收作業不容易，甚至患者可能會質疑藥局用的藥品品質，但問題根本不是藥局，而是政府的藥品管理出問題，簡直是有苦難言！

沈采穎也提及，過去塑化劑事件約2、3個月就解決，但此次中國致癌物原料藥事件卻是一爆再爆，已經拖了約8個多月，呼籲食藥署應該要有積極的作為，可正面表列問題原料藥或藥品，以限制含量或禁止進口等方式管理，並要求藥廠全面清查，待清查作業結束後，若再有藥品發現含致癌物原料藥的情形，則進一步開罰，否則類似事件只怕會一再重演。

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