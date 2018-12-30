高血壓藥又見致癌物 脈莎平322萬顆回收

2018-12-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕又有高血壓藥被驗出含有致癌物，高達三二二萬顆藥將下架回收！

衛福部食品藥物管理署在官方網站的藥品回收資訊指出，壽元化學工業公司的「脈莎平膜衣錠50毫克」發現印度「IPCA」原料藥廠的「Losartan」原料藥，其中有一批號檢出「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）成分，被使用於「脈莎平」藥品，共生產了十一批成品、三二二萬顆。

中、印問題原料藥 陸續爆發

今年七月起，陸續爆發國內學名藥廠使用到中國、印度的問題原料藥，降血壓藥成分被驗出N-亞硝基二甲胺（NDMA）以及NDEA兩種類型的致癌物成分。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，NDMA與NDEA兩者是類似的化合物，都是工業污染物質。

食藥署藥品組科長洪國登說，壽元化學工業公司是國內的學名藥廠，其自主檢驗庫存的原料藥樣品時，意外驗出NDEA，立即通報食藥署展開回收，預計一個月內全數下架。

洪國登說，只要食藥署發現問題原料藥廠，將會清查業者是否有在國內申請藥證，一查到有藥證立即管制，之前也陸續有出現學名藥廠自主檢驗，發現問題後通報、自主下架的案例。洪國登呼籲吃到問題降血壓藥的民眾勿擅自停藥，有疑慮應儘速回診，與醫師討論換藥。

藥師批事件發生多次 仍無法制止

不過最近幾次問題藥事件爆發後，食藥署並未主動發布新聞告知，僅在網站更新下架回收資訊；顏宗海坦言，主管機關應更積極留意國際藥安訊息，若有狀況應儘快下架，並召開記者會提醒民眾。

藥師沈采穎批評，這類案件已發生多次，卻仍無法制止且一再爆發，且每爆一次就有病患來拿藥時憂心忡忡，她最擔心病患自行停藥，那比吃了問題藥傷害更大。

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