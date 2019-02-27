竹北光明6路將做「美容手術」 可望7月底煥然一新

2019-02-27 08:04

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹北市光明6路即日起開始做「美容手術」！因為該路的天空纜線地下化與標誌共桿整併工程已經開工，施工區雖說從省道台1線以東，一直要做到國道中山高北上匝道口，全長約2公里多，預計今年7月底才會完成，但因實際會「動刀」的區域都在位於「島頭」的路口處，總共13個點，並非全線開挖，所以請鄉親安心期待「美容」後煥然一新的市容。

這個工程的開工現場很有趣，擠滿很多地方「各級」政治領袖。縣長楊文科因是主持人自然不缺席，前縣長邱鏡淳也派出兒子兼特助邱一峰、立委林為洲由其服務處北區主任陳金湟、竹北市長何淦銘也由機要秘書郭漢章代理出席。

至於縣議會36席議員到場亮相至少有10個，不只竹北選區的議員關切，竹東、芎林、關西各自選出的縣議員上官秋燕、羅仕琦、鄭昱芸、以及平地原住民選區的原民議員林秉君，也都跟著在場的竹北市「一群」里長們全程參加，可見全縣各界對頂上一片天容貌的在意。

縣府交旅處表示，這個工程費總共5100萬元，來自營建署前瞻基礎建設預算的補助。施工的項目是把大家目前慣見、位於各大路口的號誌整併後共桿，纜線同時地下化，另更新內照式牌面及號誌設備。

至於施工所在的路口要配合重新繪設標線、加封修繕路面外，也將順便做路口無障礙坡道的調整，預估全部將花210個日曆天才能完工。

該處評估，完成後，前述路段未來相關的路名牌數量會比現在增加6成7，用路人可以更精準評估行進方向。而路口桿件可望減量4成8。經整併後還將存在的號誌控制器體積會縮小70％，可望除了讓光明6路國道以西的天際線變得更乾淨、美觀，整個市容也將因此獲得「美容」的效果，用路人的交通安全也將可望獲得一併提升。

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