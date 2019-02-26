謠言終結站》健康者口罩要反戴？ 國健署：不是真的！

2019-02-26 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕網路上流傳，口罩會因應身體狀況不同，而有不同戴法。對此，衛福部國民健康署闢謠，口罩的正確戴法只有一種，若沒有正確配戴口罩，其防護能力會隨之下降。

有說法指出，病患戴口罩應將白色面罩口，有色面朝外，健康者則反之，或隨病狀不同而有口罩內外戴的差異。「不是真的！」國健署澄清指出，無論配戴者的健康狀況為何，配戴時都是有顏色面（或常見的藍、綠色面）朝外，白色面朝內罩住口鼻。

國健署解釋，一般常用口罩屬於「其他醫用口罩（第1等級醫療器材）」，結構分為3層，包括有顏色、防潑水的外層，用來預防飛沫傳染；中層是靜電過濾層，能夠過濾細菌；內層白色面則採吸水材質，可以吸收配戴者所產生的口沫。

以一般平面口罩為例，正確配戴共有4步驟：

1.開：打開包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方。

2.戴：將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。

3.壓：雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合。

4.密：可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/