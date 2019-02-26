電信基地台2年拆裝2回 網友抱怨媽媽聯盟「抗議無根據」

2019-02-26 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT上提到，自家附近的基地台曾多次裝拆，只因當地媽媽聯盟抗議基地台電磁波會影響孩子健康，但是拆完後又被當地住戶反應訊號太差，要求電信公司重裝。然而實際上，基地台的電磁波未證實會影響人體，讓他忍不住抱怨媽媽聯盟：「妳孩子知道妳的智商這麼低，才是對他們成長最壞的影響好嗎？」引起底下網友熱烈討論。

原PO在文中表示，過去2年來，他的住家附近不斷遇到相同的事情，當地媽媽聯盟聲稱為了孩子健康，杜絕電磁波，與老人家一同和里長抗議，要求中華電信來拆基地台，然而拆完後，訊號變得超差，接著其他住戶又去找里長抗議，叫電信公司再裝回來，「過去2年至少拆了裝、裝了拆有2個循環。」

原PO指出，上次和中華電信的工程師聊天時，「他說我們不是個案，全台各地都是如此拆拆裝裝，理由也一樣。」另外，電信公司早就放棄開說明會，說服民眾基地台的便利性，以及電磁波並未證實影響人體。總之有人抗議，他們就拆；有人反對，他們就裝。

此文一出，許多網友紛紛表示「超酸超寫實」、「不要基地台又要有訊號，多讀書好嗎」、「怕電磁波請小孩不要曬太陽」、「台灣癌症率最高是大腸癌，跟基地台有什麼關係，之後是肝癌、再來是肺癌、口腔癌，你跟我說跟基地台有關係嗎」。

據本報先前報導，國家通訊傳播委員會（NCC）曾表示，基地台電磁波在無明顯證據影響健康情況下，和泡菜的危險度差不多，且行動基地台發射的電磁波，到個人隨身手機時已經很弱，反倒是手機離頭部很近才更危險。

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