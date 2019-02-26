「說好不要哭」！ 繪本畫說白色恐怖受難者母子情

2019-02-26 19:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕馬來西亞華僑陳欽生48年前來台就讀成功大學，卻無端捲入台南市美國新聞處爆炸案，事後雖證實他與爆炸案無關，卻仍被扣上參與共產黨活動罪名，被送到綠島坐政治冤獄長達12年，他的母親隻身來台尋子，幾經折磨，母子終在綠島監獄隔著玻璃淚眼相會，陳欽生回家的路走了20年，玉山社出版社將這段白色恐怖遭遇編成《說好不要哭》兒童繪本，協助孩童了解台灣的民主歷程。

文字作者吳易蓁說，陳欽生1967年來台就讀成大化工系，原計畫畢業後赴英國利物浦大學深造，未料，1971年台南市發生美國新聞處爆炸案，陳欽生無端被捲入，事後雖證實與爆炸案無關，卻仍被扣上參與共產黨活動的罪名，遭判刑12年，移往綠島囚禁。

當時警總情治人員對他嚴刑逼供，飽受凌虐的陳欽生自殺3次未遂，在台舉目無親的他封閉自己，2年後在獄中從事外役工作，分別在圖書館、洗衣部、福利社、廚房工作，才逐漸敞開心胸。

當年他的母親從馬來西亞隻身來台尋子，幾經打聽輾轉來到綠島，探視獄中兒子，陳欽生見到母親，一時激動到說不出口，想要流淚，卻逼自己不能哭，因為他和母親都知道，不能把時間浪費在哭泣上，只要一哭，就什麼話都說不好，短短7、8分鐘的會面，母子倆大眼瞪小眼，努力看著對方，兩人的手隔著玻璃相依靠，陳欽生答應母親：「我會活著回去！」

1981年陳欽生從綠島移監到土城仁愛教育實驗所，認識了仁教所第3班的工友老李，也就是他後來的丈人，1987年台灣解嚴後，1988年與妻子一起回到馬來西亞，見到母親與家人，回家的路走了20年。

插畫家謝璧卉說，陳欽生母子在繪本中化身為海豚，喜歡旅行的小海豚「東東」游到一座美麗的小島，有一天小島岸邊的一場大火災，讓牠被關進大籠子裡，好久都見不到最親愛的媽媽為故事文本，以刑具、海底蝦兵蟹將等隱喻白色恐怖的情景，透過海豚母子隔著鐵籠子流淚相會，讓兒童讀者感受受害者的無奈。

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