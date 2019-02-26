終結放榜新聞效應？ 雄中「晚一天」公布成績

2019-02-26 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕由雄中、雄女、鳳中等多所高中學生成立的「風狗浪‧港都學生思潮」，近日在臉書發起「終結放榜新聞」的連署，高雄中學雖未簽署承諾書，加入這次的活動，但昨日大學學測成績公佈，校方也都未公佈學生學測成績。不過今日學校官網還是公告今年學測五科或四科及單科滿級分人數，校方對此則強調，並非刻意「避風頭」，而是針對相關爭議召開會議討論後，才做出決定。

雄中官網公告，五科75滿級分達5人。四科「國英數自」滿級分60分共31人，57級分以上187人。四科「國英數社」成績滿級分60分達9人，57級分以上91人。總計，四科60級分總人數達40人。

各科滿級分方面：國文112人、英文172人、數學299人、社會57人、自然182人。其中國文14級分以上佔全校人數35.97％，英文14級分以上佔全校人數了47.07％，數學14級分以上佔全校人數54.71％，自然14級分以上佔全校人數42.91％，社會組 （319-321） 社會科14級分以上60人，佔社會組人數比例45.8%。

《蘋果日報》報導，校方對此回應，指並非刻意「避風頭」才選在今日公告，只是對於相關爭議需要召開會議，進行充分討論後，再進行決定。校長謝文斌表示，經由校內會議討論後，彙整近期學生不同優秀表現成果在網頁公告，但未主動對媒體發布，亦未提到個別學生錄取個資，僅就學校整體學測成績說明，也避免單一升學主義價值偏頗，注重學生多元表現。

「風狗浪．港都學生思潮」粉絲專頁則於今日公告，這次總共有8校簽署承諾書（政大附中有但書）、超過15校以上做出拒絕接受媒體採訪、停止主動發送新聞稿、停止召開記者會等初步的變革。

「風狗浪．港都學生思潮」也強調，「放榜新聞作為鞏固既有升學主義價值的媒介，是來自於社會對它的詮釋，不論當初撰寫的動機。即使某些校方一再強調，放榜新聞是為了讓學生的努力被看見，讓學生從中得到榮譽感或成就感，但實際上，當這些放榜新聞出現後，社會對其的詮釋卻是『滿級分人數競賽』、『怎麼樣的學生才是模範』。更甚至是，當放榜新聞高度強調個人努力，進而忽視原生家庭的階級和社會地位等因素對學習成就的影響。」

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